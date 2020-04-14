Российская экономика по прогнозам МВФ пострадает от пандемии почти вдвое сильнее, чем мировая

В докладе Международного валютного фонда говорится, что по итогу мировой ВВП упадет на 3%, а российский – на 5,5. При этом всплеска безработицы в нашей стране специалисты не ожидают. Они предполагают, что она вырастет на десятые доли процента.

По прогнозу, экономический рост в этом году покажут только Индия и Китай. Больше всего финансово от пандемии пострадают Италия, Испания и Соединенные Штаты.