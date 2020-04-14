Впервые после новой сделки ОПЕК+ цена барреля нефти Brent упала ниже 30 долларов

Агентство Bloomberg пишет, что сырье дешевеет из-за опасений инвесторов, что восстановления экономической активности Китая окажется недостаточно для поддержания спроса на рынке, который в том числе рухнул из-за распространения пандемии на страны Запада.

Цена на нефть марки Brent в конце марта резко опустилась до 25 долларов, но затем выросла на фоне слухов о новой сделке по ограничению добычи и с тех пор держится вокруг отметки в 32 доллара за баррель.