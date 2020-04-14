В Москве аннулировали порядка 900 тысяч электронных пропусков с некорректными данными

Всего в столице за прошедшие сутки было оформлено более 3 миллионов разрешений на проезд – сказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он отметил, что пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения, указанные в заявке, будут проверяться, особенно те, что касаются работодателей.

Как напомнила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, за изготовление и использование поддельных пропусков грозит уголовное наказание.

Проверять пропуска в городе будут уже с завтрашнего дня. Они нужны для проезда на работу или в иных целях на личном или общественном транспорте.