В Смоленской области в доме престарелых коронавирус обнаружили у более чем 30 человек

Большую часть из них уже госпитализировали – говорится в сообщении пресс-службы региона. Предполагается, что все они заразились от одного сотрудника.

Впервые об инфекции в Вяземском доме-интернате стало известно позавчера. Тогда говорилось, что заболевание подозревают у 86 пациентов. Губернатор Алексей Островский поручил ограничить въезд на территорию города для людей, которые там не зарегистрированы.