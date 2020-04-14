Глава Минюста назвал бунт в ангарской колонии «срежиссированным извне»

По словам Константина Чуйченко, люди, причастные к провокации, также пытаются раскачать ситуацию в прессе. Об этом министр сказал в интервью «Российской газете». Руководитель ведомства утверждает, что в адрес начальника колонии звучали угрозы, была пресечена попытка нападения. Он призвал расследовать инцидент.

Бунт в ИК-15 вспыхнул на прошлой неделе после того, как один из заключенных обвинил надзирателей в избиениях. По неофициальным данным в ходе беспорядков пострадали около 300 человек, один погиб.