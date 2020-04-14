Москва обвинила Вашингтон в махинациях с программами обмена учащимися

В сообщении МИД говорится, что более 70 школьников из России оказались в тяжелой ситуации в США. Они прибыли туда в рамках обмена, однако программа оказалась свернута из-за коронавируса. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей и до сих пор не предоставила списков и сведений о том, где они сейчас находятся. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказал, что дипломаты пытаются разыскать школьников.
2020-04-14T19:30:00+03:00
2020-04-14T19:33:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2625102-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 14 апреля 2020
Загрузка комментариев...