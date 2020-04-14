Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить

Как говорится на сайте президента Украины, на погашение тления уйдет еще несколько дней. По данным руководителя Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям, огонь не успел перекинуться на склады боеприпасов, распределительную электростанцию и хранилище с радиоактивными отходами.

Лесные пожары вспыхнули на территории Чернобыльской АЭС еще на позапрошлой неделе. Позже по подозрению в поджогах был задержан мужчина. Сотрудники экстренных служб говорят, что потушить возгорание помог дождь. Радиационный фон находится в норме.