В Иркутской области семье, в которой коронавирусом заболел один из детей, понадобилась охрана

В их адрес посыпались угрозы и оскорбления в социальных сетях. Об этом говорится на сайте администрации города Усть-Кут.

Речь идет о женщине с двумя детьми, вернувшейся из Таиланда. После появления информации о первом заболевшем в регионе, местным жителям удалось узнать их адрес, имена и другие персональные данные. Районные власти попросили полицию начать проверку по факту разглашения персональных данных.

При этом спикер местной Думы утверждает, что критика связана с несоблюдением семьей режима изоляции.