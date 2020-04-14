На Украине сообщили о задержании генерала СБУ, который якобы шпионил в пользу России

Как утверждается, он готовил теракты на территории страны.

Это «важнейшее разоблачение» Службы безопасности Украины. Контрразведка собрала «достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют» — один из бывших руководителей Центра специальных операций «Альфа» Валерий Шайтанов является агентом ФСБ, говорится в сообщении на сайте СБУ. Там отмечается, что генерал-майора подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. Как утверждается, Шайтанов, используя псевдоним Бобыль, находился на агентурной связи с полковником ФСБ. Тот обещал ему 200 тысяч долларов и российский паспорт за проведение на Украине терактов. Кроме того, Шайтанов передавал российским спецлужбам информацию о тайных операциях в зоне конфликта в Донбассе, он якобы также привлекал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ РФ.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В Москве на это сообщение пока никак не отреагировали.

По информации агентства «Интерфакс-Украина», в феврале 2014 года Шайтанов руководил штурмовой группой, захватившей в Киеве Дом профсоюзов во время Майдана. Награжден орденами и медалями.