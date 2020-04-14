Подопечных интернатов можно будет устроить в семьи на время карантина по гостевому режиму – Федермессер

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

«С точки зрения документов, человек отпускается на гостевой режим. Главное, что у нас написано в этом документе, что, если это ребенок, и у него есть родители, просто он из-за трудной жизненной ситуации попал в учреждение, то он может вернуться к родителям или пойти в другую семью, с которыми сложились доверительные отношения. То есть это обязательно должен быть знакомый человек, речь зачастую идет о сотрудниках таких учреждений», — сказала она.

Н.Федермессер добавила, что отсутствие материальной поддержки позволит упростить процедуру передачи подопечных в семьи.

«В рамках исполнения этого письма власти не должны оказывать никакие меры поддержки. Кроме административной поддержки, с точки зрения того, как это все организовать. И это очень разумно. Нам не нужно проходить десять кругов ада с опекой. Директора сами звонили в опеку, и опека быстренько шла посмотреть просто условия проживания, в которых будут находиться подопечные. Если бы мы сказали, что это будет за деньги, то есть возьмите и получите деньги, то, на наш взгляд, был бы большой риск мошеннических действий», — подчеркнула она.

Н.Федермессер также выразила благодарность властям за оперативную поддержку инициативы.

Власти призвали интернаты передать детей и взрослых в семьи и НКО на время пандемии. Соответствующее письмо учреждениям одновременно направили четыре ведомства – министерство здравоохранения, соцзащиты, просвещения и Росздравнадзор.