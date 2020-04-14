В прошлом году по обвинению в пытках было осуждено более 600 силовиков

Как следует из данных департамента при Верховном суде России, среди тех, кто был признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, оказались сотрудники ФСИН и ФСБ, а также полицейские и военные.

В правозащитной организации «Зона права» телеканалу «Дождь» рассказали, что число подобных дел в нашей стране снижается третий год подряд. Отмечается, что почти половину осужденных приговорили к условному сроку, еще треть – отделались штрафами. Более 30 человек оправдали.