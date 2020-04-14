Нижегородский суд оштрафовал компанию ГАЗ из-за очередей на проходной завода

В сообщении Региональной объединенной пресс-службы судов говорится, что руководство не обеспечило соблюдение работниками социальной дистанции.

Представитель компании бизнесмена Олега Дерипаски вину признал и заверил, что устранил причины произошедшего. Само решение о штрафе в размере 250 тысяч рублей в законную силу еще не вступило.

Завод ранее добился у местных властей разрешения продолжить работу и накануне на проходной образовалась огромная очередь. Как писал сайт «Открытые медиа», это было связано с тем, что на входе сотрудникам предприятия мерили температуру.