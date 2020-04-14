Каждый третий житель столицы прекратил работать в период распространения эпидемии

Это следует из результатов опроса, проведенного холдингом «Ромир», которые приводит агентство «Интерфакс». Треть горожан трудится неполный рабочий день, каждый восьмой и вовсе потерял работу – в большей мере это затронуло граждан в возрасте от 45 до 50 лет.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что эпидемия коронавируса может спровоцировать трехкратный рост числа безработных – до 8 миллионов.