Производители предложили ввести продуктовые карточки для тех, кто в условиях эпидемии остался без работы

В обращении руководителей общероссийских объединений потребителей в адрес правительства говорится о разморозке проекта Минпромторга. Он предполагает выдачу таких карточек малообеспеченным россиянам. Авторы письма предлагают включить в список и людей, потерявших из-за коронавируса доход. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Производители посчитали, что к нуждающимся можно отнести 10 миллионов граждан. Если начиная со следующего месяца до конца года выплачивать им на карточки примерно по 10 тысяч рублей, программа обойдется бюджету в 800 миллиардов.