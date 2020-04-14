Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован, — сообщают украинские власти

По их данным, понадобится несколько дней, чтобы погасить тление. Помогла погода – в последние сутки в этом районе был сильный дождь

В МЧС Украины утверждают, что радиационный фон находится в норме. Лесной пожар не могли потушить с начала апреля.

Между тем, сам факт возгорания представляет серьезную угрозу здоровью людей, — рассказал в эфире телеканала Москва-24 физик-ядерщик Андрей Пожаровский.

По словам эксперта, ситуация сложная не только в Чернобыле, но и в соседних областях.

Кстати, в 35 субъектах России уже введен особый противопожарный режим. В МЧС признают. Что сезон будет непростым. По крайней мере, 14 регионов к борьбе с лесными пожарами не готовы.