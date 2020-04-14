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Эксклюзив Эха 22:04, 14 апреля 2020

Мосгорсуд перенес рассмотрение дела Котова из-за пропажи видеозаписи из материалов дела – адвокат

Мосгорсуд перенес рассмотрение дела осужденного по «дадинской» статье Константина Котова из-за пропажи из материалов дела видеозаписи его задержания. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мария Эйсмонт.
«Из дела невероятным образом исчезла та самая флеш-карта с видеозаписью из Департамента информационных технологий, которая показывает, что все участие Котова в массовой акции протеста 10 августа 2019 года свелось к тому, что он прошел один со свернутым в трубочку и торчащим сзади из рюкзака плакатом несколько метров вглубь сквера по пешеходной зоне. С нашей точки, зрения это одно из ключевых доказательств его невиновности, потому что показывает, что он не совершил ни одного действия, которое могло бы быть каким-либо образом трактовано как причиняющее вред здоровью граждан или имуществу физических лиц. Человек просто идет по пешеходной зоне несколько метров, после чего его задерживают», — сказала она.

М.Эйсмонт добавила, что на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде выяснилось, что данной видеозаписи нет в материалах дела.

«Сегодня выяснилось, что она почему-то отсутствует, ее не нашли, хотя ссылки на нее есть в протоколе судебного заседания, очевидно есть следы, что она исследовалась и приобщалась, но при этом ее нет. Поэтому, чтобы с нашей стороны попробовать найти копию и принести ее в суд, а с их стороны провести проверку по нашей просьбе, каким образом было утеряно важное доказательство из материалов дела, было отложено судебное заседание», — заключила она.
Адвокат также отметила, что суд отказал защите в переносе вызова свидетелей по делу в связи с пандемией.

Константина Котова осудили в сентябре 2019 года на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения массовых мероприятий. В апреле К.Котова этапировали в Москву из колонии для повторного рассмотрения жалобы на приговор.



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