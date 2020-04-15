Ресторатор Александр Затуливетров отказался от идеи возобновить деятельность своих заведений

Сейчас в Петербурге все предприятия общепита закрыты распоряжением Смольного. Ранее предприниматель сообщил, что откроет свои рестораны в среду, если власти до этого не введут режим Чрезвычайной Ситуации. Столы забронировали почти 200 человек, но от этого шага пришлось отказаться, рассказал в эфире «Эха Москвы в Петербурге» сам Александр Затуливетров.

Ресторатор раздал деньги своим сотрудникам и публично обязался вернуть их анонимному отправителю после того, как он сообщит свои реквизиты и рестораны возобновят работу.