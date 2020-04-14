Кабмин отменил свое же постановление о возможности покупки СИЗ только через Росхимзащиты – Вишневский

Правительство отменило свое же постановление от 3 апреля о том, что средства индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса аптеки и больницы могут закупать только через посредника — Росхимзащиты. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Своим постановлением от вчерашнего числа российское правительство приостановило действие собственное постановление от 3 апреля 2020 года N 431. И все, кто производят медицинские маски, перчатки, костюмы, могут продавать всем, кто у них готов купить», — сказал он.

Б.Вишневский добавил, что на время действия постановления от 3 апреля фактически был заморожен процесс поставок средств защиты не только в аптеки, но и в лечебные учреждения.

«Постановление от 3 апреля практически монополизировало весь процесс торговли медицинскими масками, перчатками, защитными костюмами и респираторами. Оно обязывало всех кто их производит, продавать только в одни руки — это федеральному оператору Росхимзащите или региональным операторам, а аптеки могут приобретать только у этих операторов. Теперь это постановление приостановлено без каких либо причин. Сейчас все возвращено к прежнему состоянию», — отметил он.