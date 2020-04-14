Возможность передачи детей и взрослых из интернатов в семьи поможет снизить уровень заболевания — Мониава

Министерства здравоохранения, соцзащиты, просвещения и Росздравнадзор направили письмо, в котором призывают ввиду чрезвычайной ситуации правительства всех субъектов России передать до конца карантина детей и взрослых из интернатов в семьи или на квартиры временного проживания НКО. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, это поможет снизить уровень заболевания в этих учреждениях.

«Сейчас может возникнуть большая смертность в домах престарелых и детских домах. Потому что люди живут скученно. В российских интернатах проживает по 200 человек, а во взрослых более чем тысяча человек, в одной комнате может жить 12 человек. Еще столько же народа приходят туда на работу. И если один заболеет, то инфекция быстро распространится в таких заведениях. В связи с этим четыре министерства — соцзащита, министерство здравоохранения, министерство просвещения, Росздравнадзор — написали рекомендательное письмо во все субъекты РФ с призывом, чтобы правительство регионов детей и взрослых подобных заведений отдавали в кровные семьи или приемные, или на гостевой режим волонтерам, или в на квартиры временно проживания НКО. Чтобы эти люди могли пережить этот карантин в каких-то более не скученных условиях», — сказала она.

По словам Л.Мониавы, эта программа в Москве уже началась. «В эти дни мы забрали на квартиры к сотрудникам детского хосписа из интернета детей, которые нуждаются в паллиативной помощи — 4 человека. В Петербурге 25 детей забрали.

Потом будем думать, что делать дальше. Они вернуться в интернат, но, по крайней мере, они переживут карантин. И может их потом станут забирать на выходные или навещать их в интернате», — отметила она.

Л.Мониава добавила, что для оформления разрешения необходимо предоставить небольшой пакет документов в органы опеки. В частности, речь идет о справке о несудимости, медицинской книжке и регистрации по месту пребывания. Забрать ребенка или взрослого можно пока на срок до трех месяцев.