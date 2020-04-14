Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о переносе на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. Инициатива была разработана группой депутатов и сенаторов.

Одновременно упраздняется действующая сегодня дата 2 сентября. В пояснительной записке говорится, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.