В Смоленской области диагноз коронавирус подтвердился у 33 работников и пациентов интерната для престарелых. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Всего под подозрением на COVID-19 находятся почти 90 человек.

Ранее сообщалось, что часть пациентов интерната перевели в инфекционную больницу.