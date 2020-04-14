Всех въезжающих в Москву водителей будут проверять с завтрашнего дня

Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

160 въездов в столицу находятся под контролем ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции должны будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, направляющихся в город, утверждает собеседник агентства. Для усиления контроля, по его информации, выставлены наряды спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии. Перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пропускают по двум-трем полосам, а в некоторых местах и по одной.

В московской полиции ранее предупредили, что со среды на въездах в Москву могут собираться пробки, поскольку сотрудники ГИБДД начнут проверку водителей и пассажиров. Тому, у кого не будет пропуска, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. При этом, как ранее сообщал источник ТАСС, въезд в столицу ограничен для автомобилей из других регионов за исключением Подмосковья. Иногородние автомобили разворачивают на постах, если у них нет безотлагательной причины для въезда. Об этом же писала Русская служба BBC. Отмечается, что пока распоряжений «закрыть» Москву нет.

Как сообщил ТАСС еще один источник, такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин из других регионов.