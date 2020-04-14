В Иркутской области полиция взяла под охрану семью, которая подверглась травле из-за коронавируса

Полицию привлекла к охране одного из домов в городе Усть-Кут Иркутской области местная администрация. Это произошло после того как в адрес семьи с двумя детьми посыпались угрозы и оскорбления. Один из детей — семилетний мальчик заразился коронавирусом. Недавно он вместе с семьей отдыхал в Таиланде. После этого по возвращению домой все провели две недели на карантине, затем мама мальчика вышла на работу. Признаков заболевания у неё не было. На следующий день она узнала, что у сына коронавирус. Болезнь проходит бессимптомно, уточнили в пресс-службе Усть-Кутского района. Мама отказалась от госпитализации, ребенок лечится дома. В Усть-Куте — небольшом сибирском городе — это был первый случай заболевания новой инфекцией. В городской группе в приложении вайбер для обмена информацией между пользователями местные жители опубликовали адрес семьи заболевшего мальчика и другие персональные данные. Начались оскорбления, стали поступать угрозы. Теперь полиция не только охраняет дом, где живет заболевший коронавирусом ребёнок, но и выясняет, кто разместил данные мальчика и его родственников.

Представители территориального управления Роспотребнадзора выясняют, с кем могли контактировать члены семьи. Есть вероятность, что в подъезде их дома введут карантин, пишут региональные интернет-издания.