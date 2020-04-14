Власти Австрии смягчают меры, которые вводились для борьбы с коронавирусом

В частности, возобновляют работу некоторые магазины, которые были закрыты. При этом в торговых точках разрешено находиться небольшому числу покупателей — они обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

Работать разрешено магазинам площадью до 400 квадратных метров, а также компаниям, которые продают строительные и садовые принадлежности.

Торговые центры и парикмахерские в республике планируют открыть с 1-го мая. Рестораны, отели и школы — с середины следующего месяца, — предупредили власти.