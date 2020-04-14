Организаторы знаменитой велогонки Тур де Франс приняли решение отложить турнир из-за коронавируса. Соревнования должны были пройти с 27 июня по 19 июля.

Накануне вечером президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что из-за эпидемии массовые мероприятия в республике не будут проводиться минимум до середины июля.