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12:30, 14 апреля 2020

Организаторы знаменитой велогонки Тур де Франс приняли решение отложить турнир из-за коронавируса

Организаторы знаменитой велогонки Тур де Франс приняли решение отложить турнир из-за коронавируса. Соревнования должны были пройти с 27 июня по 19 июля.
Накануне вечером президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что из-за эпидемии массовые мероприятия в республике не будут проводиться минимум до середины июля.



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