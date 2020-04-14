Z Архив новостей новости
5 3 6 321
Эксклюзив Эха 12:13, 14 апреля 2020

Эксперт: В случае соблюдения москвичами ограничительных мер, прекращение роста заболевших можно ожидать к концу апреля

При соблюдении москвичами тех ограничительных мер, которые сейчас введены в столице, ожидать прекращения роста числа заболевших можно уже к концу апреля. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент РАЕН, вирусолог Виктор Зуев.
«Всякие прогнозы являются просто рассуждением. Мы наблюдаем нарастание в столице числа заболевших. И все меры, введенные в городе – введение пропусков, увеличение коек (в больницах), и увеличение медицинского оснащения – все это будет служить снижению передачи возбудителя от человека к человеку. Это будет способствовать тому, что в ближайшие 2 недели нам продемонстрируют снижение, а потом прекращение. Принятые сейчас меры должны нам показать, что у нас, благодаря этим мерам, нарастание случаев прекратиться, по крайней мере в Москве «, — сказал он.
По словам В.Зуева, нарастание числа заболевших может быть связано с тем, что приезд российских граждан из за рубежа не прекратился, а москвичу в свою очередь нарушают режим самоизолирования. «Сейчас самое главное надо констатировать, что идет нарастание только в Москве. Оно может быть связано только с двумя факторами. Это не прекращающийся приезд из за рубежа российских граждан, и нарушение в Москве режима самоизолирования в течение последних дней «, — отметил он.
В.Зуев добавил, что в целом сейчас сложно делать достоверные прогнозы, поскольку есть множество тех, кто болеет бессимптомно и даже не знает о заражении.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Ковчег Феликса Дектора Слезы сглатываю. Оплакиваем Феликса Дектора. Для многих из них он стал ориентиром и поводырем. Я в их числе. Каждая встреча с Феликсом, каждая беседа с ним была приобщением к высшим сферам, приподнимала над обыденностью…

5 163 6 13281 12.04
Новости

Представитель ВОЗ: К быстрому росту числа заразившихся в Москве привело расслабленное поведение жителей Хорошая погода и то, что показатели заражения были не такими высокими, позволили людям думать, что это их не касается…

5 90 6 18924
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Неудавшийся социалистический рай Две диктатуры душат демократию и стоят на пути к свободе в Венесуэле – диктатура Николаса Мадуро и кубинская диктатура «Острова Свободы», как по привычке мы называем Кубу…

5 63 6 7012 13.04
Новости

Бухаров: Россия может лишиться до 90% ресторанов, если им не предоставят господдержку Такое мнение высказал на онлайн-конференции президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров…

5 47 6 5513
Новости

Новак: Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами-производителями нефти По его словам, без участия президента России сделка ОПЕК+ могла не состояться, сообщает ТАСС…

5 66 6 8049
Новости

Ситуация с коронавирусом в Росси пока ухудшается, — это констатирует Владимир Путин В то же время, по словам президента, России пока удается действовать на упреждение ситуации…

5 52 6 6852
Голосование
Правильно ли сделал мэр Москвы, закрыв вход на кладбища?
5 31 6 5390 10.04
Блоги

Дмитрий Медведев: Стоит вернуться к событию десятилетней давности «Перезагрузка» наших отношений, на которую возлагалось столько надежд, обернулась их тотальной «перегрузкой». Причем исключительно по воле американских партнеров…

5 58 6 10354 08.04
Блоги

+ #дайДудя. Алексей Нарышкин #дайДудя. Алексей Нарышкин Журналист «Эха Москвы» отвечает на ваши вопросы…

5 63 6 11609 08.04
8читать ;смотреть
Новости

В Совете Федерации сегодня обсудят внешнее вмешательство в дела России в условиях эпидемии коронавируса Также речь зайдет о попытках повлиять извне на подготовку голосования по изменению Конституции…

5 33 6 6141
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

К солдатским мамам Думаю, что вы видели ужасные кадры, где, на плацу стоят пятнадцать тысяч солдатиков, среди которых и ваши дети, они стоят без масок, плечом к плечу, и ждут, когда им скажут шагать во славу человека, который будет стоять на трибуне…

5 195 6 36436 07.04
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От трагедии к фарсу Газеты стран Евросоюза пестрят инсинуациями о ситуации с коронавирусом в России — дескать, Москва скрывает правду о масштабах эпидемии, тесты в нужном количестве не проводятся, а эффективная помощь нуждающимся не оказывается…

5 39 6 7453 10.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

Брошенные На фоне объявленных американских успехах контрастно выглядит издевательство властей России над российскими гражданами. Оно продолжается. Сегодня в Нью-Йорке на рейс в Россию была допущена лишь четверть пассажиров…

5 43 6 8504 08.04
Новости

Сбой в работе сайта mos.ru объясняется массовой хакерской атакой на ресурс Об этом в нашем эфире рассказала руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко…

5 25 6 5146
Блоги

+ Вступительное слово Владимира Путина перед совещанием с губернаторами Вступительное слово Владимира Путина перед совещанием с губернаторами Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем…

5 266 6 55770 08.04
8читать ;смотреть
Новости

Более 2,5 тысяч новых случаев заражений коронавирусом выявлено в России за последние сутки Таковы последние данные оперативного штаба…

5 24 6 5122

Популярное за неделю

Новости

В России зафиксировано 2558 новых случаев коронавируса Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах…

5 18 6 24435
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Владимир Владимирович устроил такую половецкую пляску, которая, надо сказать, у него получилась, и он накормил этими химически чистыми обещалками с рук народ…

5 66 6 167253 08.04
#слушать 53:01 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование

3246912
«Печенеги терзали ее, половцы…» (выдающиеся образцы российского судебного красноречия):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 11647 12.04
Блоги

Георгий Сатаров президент фонда «ИНДЕМ», помощник президента Б.Н. Ельцина в 1994-97 гг.

Надо бить в колокол Больницы постепенно становятся источниками почти гарантированного заражения для больных и для врачей. Больницы становятся угрозой вымирания врачей как профессии. И источником повышенной смертности среди зараженных больных…

5 109 6 444841 08.04
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

+ Белорусы не простят Лукашенко СOVID-19 Белорусы не простят Лукашенко СOVID-19 Почему Беларусь не Швеция? Почему Лукашенко отрицает очевидное и усугубляет последствия распространения эпидемии для Беларуси?..

5 38 6 151743 07.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8455234
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4447724

Сегодня в эфире