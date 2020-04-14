Эксперт: В случае соблюдения москвичами ограничительных мер, прекращение роста заболевших можно ожидать к концу апреля

При соблюдении москвичами тех ограничительных мер, которые сейчас введены в столице, ожидать прекращения роста числа заболевших можно уже к концу апреля. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-президент РАЕН, вирусолог Виктор Зуев.

«Всякие прогнозы являются просто рассуждением. Мы наблюдаем нарастание в столице числа заболевших. И все меры, введенные в городе – введение пропусков, увеличение коек (в больницах), и увеличение медицинского оснащения – все это будет служить снижению передачи возбудителя от человека к человеку. Это будет способствовать тому, что в ближайшие 2 недели нам продемонстрируют снижение, а потом прекращение. Принятые сейчас меры должны нам показать, что у нас, благодаря этим мерам, нарастание случаев прекратиться, по крайней мере в Москве «, — сказал он.

По словам В.Зуева, нарастание числа заболевших может быть связано с тем, что приезд российских граждан из за рубежа не прекратился, а москвичу в свою очередь нарушают режим самоизолирования. «Сейчас самое главное надо констатировать, что идет нарастание только в Москве. Оно может быть связано только с двумя факторами. Это не прекращающийся приезд из за рубежа российских граждан, и нарушение в Москве режима самоизолирования в течение последних дней «, — отметил он.

В.Зуев добавил, что в целом сейчас сложно делать достоверные прогнозы, поскольку есть множество тех, кто болеет бессимптомно и даже не знает о заражении.