Глава ФРиО Бухаров: В мае 50% российских ресторанов могут уйти с рынка из-за эпидемии коронавируса

В мае 50% российских ресторанов могут уйти с рынка из-за эпидемии коронавируса, в результате чего миллион человек останутся без работы. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

«Ситуация с неплатежами может привести к краху этой отрасли. Апрель показывает, что 30% предприятий уйдет с рынка. Все зависит от того, как мы будем выходить из неплатежей. Я думаю, что если 30-50% лишится (бизнеса), то под миллион человек у нас уже работу не найдут», — сказал он.

По словам И.Бухарова, без государственной поддержки огромное количество российских ресторанов, работающих в среднем ценовом сегменте, могут уйти с рынка. Как отметил президент Федерации, останутся только самые дорогие заведения, «Макдональдс» и «Бургер-Кинг».

По его мнению, для выхода из кризиса России нужна новая экономическая политика, которая позволит предпринимателям получать кредиты под минимальные проценты. Иначе рестораторам неоткуда будет брать средства на возобновление бизнесов. «Если не будет предпринято каких-то кардинальных мер, то ситуация может сложиться так, что вторая волна банкротства будет осенью. Сейчас надо смотреть, какая помощь будет при выходе из кризиса. Нам нужна новая экономическая политика. Нам надо понимать как мы будем работать. Новые законы нужны, необходимо убрать ненужные законы, которые не позволяют вести бизнес», — отметил И.Бухаров.