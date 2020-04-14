Второй обыск проходит по делу администратора группы «Омбудсмен полиции» во ВКонтакте Владимира Воронцова. Силовики пришли к родителям его супруги, — пишет сайт МБХ-Медиа. По словам защиты Воронцова, постановление о следственных действиях вынесено отделом полиции Петербурга.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело за публикацию новости о коронавирусе, которую власти признали недостоверной.

В самой новости говорилось о том, что в учебном заведении ФСБ в Петербурге воспитанники заболели коронавирусом. Воронцов объяснял, что новости в группе могут публиковать пользователи. Это сообщение было удалено. Администрация не может проверить достоверность всех публикаций. Он связывает уголовное дело со своей деятельностью по освещению проблем сотрудников правоохранительных органов.