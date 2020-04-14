Второй обыск проходит по делу администратора группы «Омбудсмен полиции» во ВКонтакте Владимира Воронцова. Силовики пришли к родителям его супруги, — пишет сайт МБХ-Медиа. По словам защиты Воронцова, постановление о следственных действиях вынесено отделом полиции Петербурга.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело за публикацию новости о коронавирусе, которую власти признали недостоверной.
В самой новости говорилось о том, что в учебном заведении ФСБ в Петербурге воспитанники заболели коронавирусом. Воронцов объяснял, что новости в группе могут публиковать пользователи. Это сообщение было удалено. Администрация не может проверить достоверность всех публикаций. Он связывает уголовное дело со своей деятельностью по освещению проблем сотрудников правоохранительных органов.
Второй обыск проходит по делу администратора группы «Омбудсмен полиции»
Второй обыск проходит по делу администратора группы «Омбудсмен полиции» во ВКонтакте Владимира Воронцова. Силовики пришли к родителям его супруги, — пишет сайт МБХ-Медиа. По словам защиты Воронцова, постановление о следственных действиях вынесено отделом полиции Петербурга.