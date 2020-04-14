РБК: Михаил Мишустин приостановил действие собственного распоряжения об ограничении торговли медицинскими масками

Премьер-министр Михаил Мишустин приостановил действие собственного распоряжения об ограничении торговли медицинскими масками. Официально документ еще не опубликован, но подлинность такого постановления изданию РБК подтвердили два источника.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров на три месяца ограничил оптовую продажу масок, перчаток и средств защиты. Единственным поставщиком была назначена корпорация Росхимзащита.