Власти США до конца недели примут решение о возможной приостановке финансирования ВОЗ

Власти США до конца недели примут решение о возможной приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил на брифинге в Белом Доме президент Дональд Трамп, отметив, что недоволен действиями ВОЗ. Он добавил, что Соединенные Штаты также обсуждают выплаты взносов во Всемирную торговую организацию, где они выиграли споры.

С начала апреля Вашингтон неоднократно критиковал работу ВОЗ во время пандемии коронавируса. Трамп писал в Twitter, что организация, которую в основном содержат США, сосредоточила все внимание на Китае. Он также упрекал ВОЗ во многих ошибках в связи со вспышкой COVID-19. В частности, он обвинил организацию в позднем предупреждении об опасности коронавируса.

В российском МИД обвинения американских властей в адрес ВОЗ назвали попытками переложить на других ответственность за распространение коронавируса на территории США.