На Украине задержан один из предполагаемых виновников лесного пожара у Чернобыльской АЭС

Как сообщили полицейские, им оказался 37-летний местный житель. Он сжигал мусор рядом со своим домом, после чего вывез тлеющие остатки костра за территорию поселка и высыпал на сухую траву. В результате загорелся сухостой. Мужчина безуспешно пытался потушить его самостоятельно, но огонь перекинулся на территорию леса, а затем и в зону отчуждения, говорится на сайте ведомства. Ранее был задержан еще один сельский житель. Он рассказал, что поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше». С лесными пожарами в Чернобыле борются вторую неделю. Огонь достиг Припяти и подошел к хранилищам радиоактивных отходов, написал в Фейсбуке член Общественного совета в Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной Ярослав Емельяненко. Он назвал ситуацию критической.