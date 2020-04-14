Рамзан Кадыров обвинил «Новую газету» в публикации недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Новую газету» в публикации недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в республике. В частности, он утверждает, что не приравнивал заболевших к террористам. По его словам, он считает террористами тех, кто нарушает режим самоизоляции. Комментируя в телеграм-канале статью «Смерть от коронавируса – меньшее зло», глава Чечни также опроверг данные издания касательно смерти жителя республики Ахмада Гараева, работы больниц и других различных структур в регионе. Помимо этого, он объяснил свои собственные действия во время пандемии, а также действия медперсонала и полиции. «Складывается ощущение, что заказ на негативную статью о Чеченской Республике был, а вот сырого материала не было. Пришлось высасывать из пальца и чудить с переводом с чеченского на русский», — заключил Кадыров. Он выразил готовность предоставить журналистам хорошего переводчика.