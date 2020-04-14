Прямые иностранные инвестиции в российские компании практически остановились

За первый квартал этого года они составили 200 миллионов долларов, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зарубежные инвестиции в небанковском секторе составляли 10,3 миллиарда долларов. Кроме того, портфельные инвесторы начали забирать капитал с российского рынка.
2020-04-14T04:06:00+03:00
2020-04-14T04:07:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 14 апреля 2020
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