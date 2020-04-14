Во Франции еще на четыре недели, до 11 мая, продлеваются меры для противодействия коронавирусу

По-прежнему будет ограничено передвижение, границы страны остаются закрытыми. «Это единственный способ замедлить распространение вируса», — сказал в телеобращении президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, действующие меры не нуждаются ни в усилении, ни в ослаблении. Снятие карантина после 11 мая будет возможным, если в эпидемии наметится спад. Тогда постепенно начнут открывать учебные заведения. Публичные места останутся закрытыми, культурные и спортивные массовые мероприятия будут запрещены как минимум до середины июля. Французский лидер также анонсировал новые меры помощи безработным, которые коснутся восьми миллионов французов. Карантин во Франции был объявлен 17 марта и должен был закончиться 15 апреля.

По данным университета Джонса Хопкинса, во Франции зафиксировано около 138 тысяч заболевших COVID-19. Почти 15 тысяч человек умерли от вызванных коронавирусом осложнений.