Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

Свыше 119 тысяч скончались. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой COVID-19 болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано около 685 тысяч инфицированных и более 23,5 тысяч умерших.