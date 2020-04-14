Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

Свыше 119 тысяч скончались. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой COVID-19 болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано около 685 тысяч инфицированных и более 23,5 тысяч умерших.
2020-04-14T04:04:00+03:00
2020-04-14T04:05:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2624614-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 14 апреля 2020
Загрузка комментариев...