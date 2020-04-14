Глава Чечни Рамзан Кадыров не верит в нападение в Грозном на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что не верит в нападение в Грозном на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Нет ни одной улики и ни одного свидетеля, написал Кадыров в Instagram, отметив, что поручил расследовать инцидент, который он считает «всего лишь уличным хулиганством».

Как писала «Новая газета», неизвестные напали на Милашину и Дубровину вечером 6 февраля у входа в гостиницу «Континент» в столице Чечни. В больнице у журналистки зафиксировали ушибы, что было квалифицировано как легкий вред здоровью. Милашина написала заявление в полицию.