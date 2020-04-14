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03:08, 14 апреля 2020

Несколько крупных российских банков улучшили условия конвертации валют

Так, в Промсвязьбанке с начала апреля разница между курсом Мосбиржи и банковским составляет 75 копеек при обмене 100-500 тысяч рублей. В марте этот показатель был в два раза выше, пишет журнал Forbes. По его данным, пересмотрели условия обмена также Ситибанк, Росбанк, «Дом.рф». По мнению аналитиков, банки таким образом хотят заработать на возросшем спросе.



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