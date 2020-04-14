Президент США Дональд Трамп назвал сделку ОПЕК+, связанную с сокращением уровней добычи нефти, исторической

Он поблагодарил российского коллегу Владимира Путина, саудовское руководство и главу Мексики, проявившего, по словам Трампа, большую гибкость. Выступая на брифинге в Белом доме, президент также сказал, что в ходе последнего разговора с Путиным в воскресенье они обсуждали вопрос вооружений. Трамп назвал важной эту часть разговора. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что тема договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого заканчивается в 2021 году, не обсуждалась.
2020-04-14T03:07:00+03:00
2020-04-14T03:08:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 14 апреля 2020
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