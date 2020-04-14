Власти Москвы не собираются запрещать поездки в другие регионы

Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Он напомнил, что такое решение может быть принято только на федеральном уровне, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится, передает «РИА Новости». Министр также отметил, что введенная в Москве пропускная система интегрирована в подмосковную. Поэтому пропуск, полученный в области, будет действовать в столице и наоборот.