Москалькова: принимаемые в связи с пандемией коронавируса ограничительные меры должны быть соразмерны реальной угрозе

Принимаемые в связи с пандемией коронавируса ограничительные меры должны быть соразмерны реальной угрозе, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Кроме того, она обратила внимание на важность неукоснительной реализации дополнительных прав и гарантий, которые граждане и бизнес получили на основании указов президента и федеральных законов, принятых в апреле этого года. В целом, по оценке омбудсмена, «подавляющее большинство людей с пониманием

относятся к ситуации и принимают ее».