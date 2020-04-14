В Москве впервые оштрафовали компанию людей, нарушивших режим изоляции

Им назначили штрафы по 15 тысяч рублей по административной статье о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при угрозе распространения опасного заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Солнцевского районного суда. Ранее, как отмечает агентство, штрафовали только «единичных нарушителей». Всего за понедельник московские суды оштрафовали по аналогичной статье и на такую же сумму восемь человек. Во всех случаях «люди отошли более чем на 100 метров от дома без необходимости» и «игнорировали разъяснения сотрудников полиции».

В Административном кодексе Москвы со 2 апреля есть статья о нарушении требований режима повышенной готовности, в том числе требования самоизоляции. Штраф по ней составляет четыре тысячи рублей.