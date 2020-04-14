В ряде стран наблюдается сбой в работе Twitter

Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, Германии, Франции, США и Японии. Большая часть пользователей (60%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывают проблемы с приложением для Android, 17% — с приложением для iPhone и iPad.