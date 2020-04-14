В московском метро из-за низкой нагрузки временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Речь идет о наименее востребованных, где пассажиропоток за последние недели изоляции уменьшился в разы. При этом сами станции продолжат работать, вход на них и выход будет осуществляться через соседние вестибюли, сообщает пресс-служба столичной подземки. Там пояснили, что раньше, например, через каждый из вестибюлей «Черкизовской» и «Площади Гагарина» в день проходило по 1300 человек, а сейчас — менее 200. В случае необходимости, вестибюли откроют снова.