В московском метро из-за низкой нагрузки временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Речь идет о наименее востребованных, где пассажиропоток за последние недели изоляции уменьшился в разы. При этом сами станции продолжат работать, вход на них и выход будет осуществляться через соседние вестибюли, сообщает пресс-служба столичной подземки. Там пояснили, что раньше, например, через каждый из вестибюлей «Черкизовской» и «Площади Гагарина» в день проходило по 1300 человек, а сейчас — менее 200. В случае необходимости, вестибюли откроют снова.
2020-04-14T02:06:00+03:00
2020-04-14T02:06:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 14 апреля 2020
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