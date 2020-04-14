ВОЗ не советует прививаться вакциной БЦЖ в качестве профилактики от COVID-19

Этот препарат рекомендован в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. У Всемирной организации здравоохранения нет никаких доказательств, что противотуберкулезная вакцина защищает от коронавируса. «В настоящее время проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу, и ВОЗ проведет оценку исследований, когда их результаты будут доступны», — говорится в сообщении организации. Данные научных изданий, в которых говорится о меньшей заболеваемости COVID-19 в странах, где проводится младенческая вакцинация БЦЖ, в ВОЗ назвали предвзятыми.
2020-04-14T02:05:00+03:00
2020-04-14T02:06:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 14 апреля 2020
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