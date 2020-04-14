ВОЗ не советует прививаться вакциной БЦЖ в качестве профилактики от COVID-19

Этот препарат рекомендован в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. У Всемирной организации здравоохранения нет никаких доказательств, что противотуберкулезная вакцина защищает от коронавируса. «В настоящее время проводятся два клинических испытания, посвященных этому вопросу, и ВОЗ проведет оценку исследований, когда их результаты будут доступны», — говорится в сообщении организации. Данные научных изданий, в которых говорится о меньшей заболеваемости COVID-19 в странах, где проводится младенческая вакцинация БЦЖ, в ВОЗ назвали предвзятыми.