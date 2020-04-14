Власти Москвы предупредили о возможном дефиците коек для больных с COVID-19

Он может возникнуть в течение ближайших двух-трех недель. В связи с этим в течение 10 дней будут перепрофилированы еще 24 стационара для пациентов с подозрением на коронавирус, сообщили в департаменте здравоохранения. С учетом новых коек, их количество в больницах депздрава достигнет 21 тысячи. Специалисты, которые ранее оказывали узкоспециализированную помощь на базе перепрофилированных больниц, будут временно переведены в другие стационары и продолжат работать по своему профилю. В ведомстве подчеркнули, что это временная мера. Кроме того, пациенты, которым необходима экстренная медицинская помощь, будут направлены в 12 московских стационаров.



По данным оперативного штаба, всего в столице зафиксировано 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончалось 95 человек, около 840 вылечились.