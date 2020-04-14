Расследовать убийство знакомых фигурантов дела «Сети» поручили следователю Сергею Солонкину, который искал заказчиков убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
Почти два месяца назад интернет-издание «Медуза» сообщило, что несколько фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) могут быть причастны к убийству жителей Пензы Артема Дорофеева и Екатерины Левченко, которые пропали в марте 2017 года. Через некоторое время тело Дорофеева нашли в рязанском лесу.
Расследовать убийство знакомых фигурантов дела «Сети» будет следователь, искавший заказчиков убийства Политковской
Расследовать убийство знакомых фигурантов дела «Сети» поручили следователю Сергею Солонкину, который искал заказчиков убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.