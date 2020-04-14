Бывший глава Российского авторского общества Сергей Федотов признали вину по делу о многомиллионном хищении

Бывший глава Российского авторского общества Сергей Федотов и другие фигуранты дела о хищении 730 миллионов рублей признали вину. Они попросили об особом порядке рассмотрения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение. Накануне дело поступило в суд, дату разбирательства пока не назначили.

Федотова, его мать и еще трех фигурантов арестовали в декабре 2018-го года. По версии следствия, они платили авторские гонорары подставным лицам, а деньги обналичивали. На стадии предварительного следствия они не признавали вину. Ранее Федотов уже был осужден на 1,5 года колонии по делу о мошенничестве. Тогда приговор тоже вынесли в особом порядке.