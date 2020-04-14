Абоненты «Мегафона» в Подмосковье, при попытке получить электронный пропуск через смс, подключили платную услугу

Абоненты «Мегафона» в Московской области, при попытке получить электронный пропуск через смс, подключили платную «справочно-информационную» услугу. Стоимость каждого сообщения на номер 0250 составляла 30 рублей, их списывали со счета, пишет газета «Ведомости». Представитель оператора сказал изданию, что данный номер накануне утром действительно был привязан к другому сервису. Компания не получала запрос от правительства Подмосковья о выдаче через этот номер электронных пропусков. В тот же день «Мегафон» отключил платную услугу, а все расходы на СМС, которые понесли абоненты, пообещали компенсировать.