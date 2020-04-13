Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела о катастрофе, в которой погибла Е.Глинка и хор им.Александрова

Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела об авиакатастрофе, в которой погибла Елизавета Глинка и хор имени Александрова. Это сообщил «Эху» адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы потерпевших. По его словам, в феврале Мещанский суд столицы отказался рассматривать вопрос об отмене постановления о прекращении уголовного дела по факту крушения самолета.



«Ранее суд отказал в рассмотрении жалобы [о прекращении дела – ЭМ] ввиду того, что дело секретно. Сегодня в суде был поставлен вопрос, может ли судебная система рассматривать дела под грифом секретности. Мосгорсуд признал такое решение незаконным и вернул дело на новое рассмотрение. Надеюсь, оно будет уже по существу, несмотря на искусственную тему секретности, которая вокруг этой катастрофы есть», — сказал он.



Самолет Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту авиалайнера находились 92 человека.