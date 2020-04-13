Оппозиционер Алексей Навальный призвал пересмотреть порядок выписки из столичных больниц пациентов с коронавирусом в легкой форме. При этом он сослался на уже отмененный приказ Депздрава Москвы.

Речь в блоге Навального идет о документе, подписанном главой ведомства Алексеем Хрипуном 6 апреля. В нем утверждена форма добровольного согласия на перевод на домашнее лечение больных коронавирусом, которую должны подписать пациенты. Кроме того, указывается, что руководители стационаров должны обеспечить подписание больными такого согласия. По мнению Навального, в этом случае существует опасность перекладывания ответственности с врачей на самих пациентов. Кроме того, он указывает, что мнение врача подменяется административным решением.

В то же время в новом приказе Хрипуна от 8 апреля, который отменяет действие предыдущего, говорится, что врачам необходимо в обязательном порядке получить согласие пациента на продолжение лечение от коронавируса или внебольничной пневмонии на дому. Кроме того, в приложении к документу подписание согласия не только накладывается на руководителей стационаров, но и указывается как один из пунктов алгоритма действий самих врачей.

Всего в Москве, по последним данным, выявлено чуть более 11,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровели свыше 800 человек.